Ирина Апексимова посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Заслуженная артистка Российской Федерации Ирина Апексимова посетила пункт отбора на военную службу по контракту в Москве и поддержала тех, кто отправляется на выполнение служебных задач.

— Я на самом деле горжусь этими людьми. Это очень здорово, это очень важно, что все-таки у нас страна Россия — страна мужественных, настоящих мужчин, — сказала она.

Апексимова также отметила условия, созданные в пункте: отсутствие огромной толпы, профессиональность сотрудников и спокойствие граждан, которые решили отправиться на военную службу по контракту, передает агентство городских новостей «Москва».

3 апреля в столице заработал единый пункт отбора на военную службу по контракту. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также требованиях военкомата,

На интересующие граждан вопросы о контрактной службе и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей также ответит виртуальный помощник @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117, также всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.