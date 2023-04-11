Врач Шестаков раскрыл главное препятствие для протезирования Костомарова

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Недавно ногу олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова подготовили к установке протеза. Однако для протезирования спортсмена есть одно серьезное препятствие, предупреждает доктор медицинских наук Андрей Шестаков.

— Конечно, все залечить невозможно. Сколько может быть осложнений, если не будет должного наблюдения, — заявил он.

По мнению специалиста, при риске развития тромбоза переходить к установке протезов нельзя. Самое главное сейчас для лечащих Костомарова врачей — не торопиться, ведь тромбоз передвигается по организму при перемещениях пациента, передает слова Шестакова Sport24.

Роман Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Тогда его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако через время у фигуриста был обнаружен сепсис.

Состояние спортсмена медики оценивали как стабильно тяжелое. После этого, по данным СМИ, у него началось отмирание тканей конечностей, а также возникли другие проблемы со здоровьем.