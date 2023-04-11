Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Врач Шестаков раскрыл главное препятствие для протезирования Костомарова

Евгений Белоусов
Общество
Врач Шестаков раскрыл главное препятствие для протезирования Костомарова
Фото: Youtube / Кубань 24

Недавно ногу олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова подготовили к установке протеза. Однако для протезирования спортсмена есть одно серьезное препятствие, предупреждает доктор медицинских наук Андрей Шестаков.

— Конечно, все залечить невозможно. Сколько может быть осложнений, если не будет должного наблюдения, — заявил он.

По мнению специалиста, при риске развития тромбоза переходить к установке протезов нельзя. Самое главное сейчас для лечащих Костомарова врачей — не торопиться, ведь тромбоз передвигается по организму при перемещениях пациента, передает слова Шестакова Sport24.

Роман Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Тогда его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако через время у фигуриста был обнаружен сепсис.

Состояние спортсмена медики оценивали как стабильно тяжелое. После этого, по данным СМИ, у него началось отмирание тканей конечностей, а также возникли другие проблемы со здоровьем.

Здоровье Врачи Знаменитости Роман Костомаров
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Начнем вступать, на что-то наступим: каким был Виктор Черномырдин

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Происхождение авторского текста: Американская гильдия сценаристов хочет узаконить использование ИИ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Все мнения
О проекте