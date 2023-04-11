Движение поездов по Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановили

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, метро Аннино Карта всех событий

Восстановлено движение поездов по Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 11 апреля.

Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», отправление поездов на южном участке ветки осуществляется с графиком.

Движение поездов на участке от станции «Пражская» до «Бульвара Дмитрия Донского» останавливали в связи с падением человека на пути. Как сообщил «Вечерней Москве» сам инцидент произошел на станции «Аннино».