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Приметы и советы

Стали известны самые популярные товары для дачи

Евгений Силаев
Общество
Стали известны самые популярные товары для дачи
Фото: shutterstock

Самыми популярными товарами для дачи стали аксессуары для сада и террасы, их планируют приобрести 40 процентов покупателей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба «Яндекс.Маркета» со ссылкой на результаты собственного опроса.

Вторыми по популярности стали кухонные аксессуары (22 процента). Далее следуют светильники (20 процентов) и мебель для гостиной (17 процентов).

В то же время, 27 процентов респондентов планируют потратить на благоустройство дачи не более пяти тысяч рублей. Еще 22 процента готовы отдать до 10 тысяч рублей и лишь 17 процентов покупателей рассчитывают закупиться на более чем 20 тысяч рублей.

Эксперты «Яндекса» отметили изменение отношения покупателей к даче. Так, каждый третий респондент планирует обустроить загородный дом мебелью.

С начала 2023 года спрос на грузоперевозку вещей до дачи вырос на 34 процента. «Вечерняя Москва» выясняла, какие актуальные предложения есть на рынке загородной недвижимости в Подмосковье.

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