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Работники ФТС изъяли почти 800 килограммов наркотиков, привезенных из Европы

Евгений Жуков
Происшествия
Работники ФТС изъяли почти 800 килограммов наркотиков, привезенных из Европы
Фото: kotlovka.mos.ru

Таможенники Санкт-Петербурга и Ленинградской области вместе с оперативниками Федеральной службы безопасности России изъяли более 773 килограммов гашиша. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.

Наркотики находились в тайнике грузового транспортного средства. В общей сложности было обнаружено 7,6 тысячи плиток с гашишем, стоимость которых на черном рынке составляет более 350 миллионов рублей.

— В ходе оперативных мероприятий северо-западные таможенники и сотрудники УФСБ задержали трех участников международной преступной группировки, которые организовали поставки, — передает официальный Telegram-канал ФТС.

Двое фигурантов оказались гражданам РФ, третий был гражданином Белоруссии. У одного из россиян, попавшего в поле зрения силовиков, есть вид на жительство в Евросоюзе. На данный момент в отношении задержанных завели уголовное дело.

Накануне ФСБ изъяла 700 килограммов кокаина стоимостью более 2,5 миллиарда рублей, перевозившегося одной из латиноамериканских стран через Россию в Евросоюз.

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