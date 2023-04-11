В Москве обновили указатели к объектам авиакосмической отрасли

Фото: Telegram/Городское хозяйство Москвы

В ЦАО, САО и СВАО появились новые указатели к объектам, связанным с авиакосмической отраслью. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что на каждом указателе размещен QR-код. Его можно отсканировать, после чего откроется страница с информацией о человеке или объекте.

В частности, новые таблички укажут путь к памятникам Алексею Леонову (совершил первый выход в открытый космос), Виктору Комарову (первый человек, побывавший в космосе дважды), Сергею Чаплыгину (основоположник современной аэромеханики и аэродинамики), пишет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Роскосмос недавно анонсировал украшение Москвы накануне Дня космонавтики. На улицах столицы появятся изображения ракет, спутников и космонавтов.

Почти 400 новых домовых указателей установили в столице в марте. Так, 383 новые таблички появились в Южном административном округе, а именно на Бирюлевской, Загорьевской, Лебедянской, Ягодной и многих других улицах.