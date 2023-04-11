Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Москве обновили указатели к объектам авиакосмической отрасли

Евгений Силаев
Город
В Москве обновили указатели к объектам авиакосмической отрасли
Фото: Telegram/Городское хозяйство Москвы

В ЦАО, САО и СВАО появились новые указатели к объектам, связанным с авиакосмической отраслью. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что на каждом указателе размещен QR-код. Его можно отсканировать, после чего откроется страница с информацией о человеке или объекте.

В частности, новые таблички укажут путь к памятникам Алексею Леонову (совершил первый выход в открытый космос), Виктору Комарову (первый человек, побывавший в космосе дважды), Сергею Чаплыгину (основоположник современной аэромеханики и аэродинамики), пишет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Роскосмос недавно анонсировал украшение Москвы накануне Дня космонавтики. На улицах столицы появятся изображения ракет, спутников и космонавтов.

Почти 400 новых домовых указателей установили в столице в марте. Так, 383 новые таблички появились в Южном административном округе, а именно на Бирюлевской, Загорьевской, Лебедянской, Ягодной и многих других улицах.

Космос Москва ЖКХ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Начнем вступать, на что-то наступим: каким был Виктор Черномырдин

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Происхождение авторского текста: Американская гильдия сценаристов хочет узаконить использование ИИ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Все мнения
О проекте