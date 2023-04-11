Апексимова оценила организацию работы пункта отбора на военную службу по контракту

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Заслуженная артистка России Ирина Апексимова посетила пункт отбора на военную службу по контракту и высоко оценила его работу. Об этом стало известно во вторник, 11 апреля.

— Я даже немного шокирована от того, как здесь все нормально, потрясающе организовано. Здесь нет какой-то безумной толпы. Люди знают, куда они идут, люди спокойно себя чувствуют. И сотрудники знают свое дело, — сказала Апексимова.

Артистка отметила, что испытывает чувство гордости за российских мужчин. Она подчеркнула, что это очень важно, передает агентство городских новостей «Москва».

3 апреля в столице заработал единый пункт отбора на военную службу по контракту. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также требованиях военкомата.

Кроме того, в Москве работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Также для москвичей работает горячая линия по телефону 117, также всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.