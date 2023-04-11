Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Камчатском крае

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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло недалеко от города Петропавловск-Камчатский. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Очаг землетрясения залегал на глубине 89 километров. Интенсивность толчка оценили примерно в четыре балла, передает НСН.

Пылевая туча накрыла сразу несколько поселков в Камчатском крае после того, как рано утром 11 апреля началось извержение вулкана Шивелуч. На улицах начался пеплопад, людям советуют не выходить из дома без крайней необходимости.

Шлейф пепла от вулкана растянулся на 500 километров, скоро облако может накрыть Петропавловск-Камчатский. По оценкам ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет.

Вулкан выбросил столб пепла на высоту до 20 километров. Облако смеси красноватого оттенка накрыло четыре населенных пункта: Ключи, Усть-Камчатск, Козыревск и Эссо.

Насколько опасен выброс вулканических масс и как он может повлиять на здоровье жителей Камчатки — в материале «Вечерней Москвы».