Повторение судьбы Помпеи? Чем опасно извержение вулкана Шивелуч на Камчатке

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Извержение вулкана Шивелуч началось рано утром 11 апреля. По информации камчатского филиала геофизической службы Российской академии наук, вулкан выбросил столб пепла на высоту до 20 километров. Облако смеси красноватого оттенка накрыло четыре населенных пункта — Ключи, Усть-Камчатск, Козыревск и Эссо. Насколько опасен выброс вулканических масс и как он может повлиять на здоровье жителей Камчатки, выясняла «Вечерняя Москва».

По словам доктора физико-математических наук, заведующего лабораторией Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН Алексея Собисевича, согласно оценкам экспертов, этот пеплопад стал сильнейшим за последние 60 лет.

— Нынешнее извержение некоторые ученые сравнили с историей, которая произошла в Помпее. Ее жители ведь погибли от того, что на них упал столб раскаленного пепла, в результате чего они задохнулись и получили сильные ожоги. В ситуации с Шивелучем все куда оптимистичнее, — отметил Собисевич. — Благо, ближайший населенный пункт — Ключи — расположен в 50 километрах, а в Помпее город фактически был у подножья вулкана.

Эксперт уточнил, что максимальная зона поражения бушующего вулкана, разрушающего все на своем пути, не превышает 30 километров.

— Есть информация о том, что люди, проживающие недалеко от вулкана Шивелуч, ощущают запах сероводорода. Единственное негативное воздействие — это использование масок, чтобы не вдыхать вредные пары, — пояснил ученый.

Специалист выразил мнение, что тонны газа, пепла и горной породы, вырвавшиеся в атмосферу, скорее создали угрозу для авиации. Ведь выбросы могут влиять на двигатели лайнеров, а это в свою очередь может приводить к поломке самолетов.

Пылевая туча накрыла сразу несколько поселков в Камчатском крае после того, как там началось извержение вулкана Шивелуч. На улицах начался пеплопад, людям советуют не выходить из дома без крайней необходимости. Шлейф пепла от вулкана растянулся на 500 километров, скоро облако может накрыть Петропавловск-Камчатский.

Шивелуч — один из самых крупных вулканов Камчатки. Предвестники сильного извержения начались еще в ноябре прошлого года. Тогда сейсмологи предупреждали, что будут мощнейшие выбросы пепла и возможные обвалы.