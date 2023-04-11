В МВД рассказали о самых популярных мошеннических схемах в 2023 году

Деятельность мошенников не останавливают даже такие меры, как введение режима всеобщей самоизоляции. Как нетрудно предположить, большинство из них ушли в онлайн-пространство / Фото: pixabay.com

Мошенники не стоят на месте и постоянно придумывают новые схемы. О нескольких самых часто встречающихся из них «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

По словам сотрудников ведомства, в наступившем году злоумышленники активнее начали представляться инвестиционными менеджерами, предлагая доверчивым гражданам вкладывать деньги в различные ценные бумаги и играть на бирже.

Согласно другой новой схеме, мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают москвичам, что с их счетов совершили перевод в пользу Вооруженных сил Украины или террористической организации. Жертв пугают уголовной ответственностью и вынуждают выполнять требования аферистов.

Еще одна новая схема мошенников 2023 года — выведение денег по QR-коду, который можно создать в мобильном приложении банка. Так, злоумышленники звонят людям под видом сотрудников банка и говорят, что им поступил запрос на снятие средств, а для отмены просят прислать QR-код. С помощью этого года аферисты и крадут деньги.

О том, какие еще мошеннические схемы активно используют злоумышленники в 2023 году, — в материале «ВМ».