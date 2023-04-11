Путин заявил о «затоваривании» на рынке жилья в России

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам указал на «затоваривание» и дисбаланс на рынке жилья.

— В прошлом году наши строители вышли на рекордный объем ввода жилья. Однако видно также, что на рынке недвижимости начинают возникать и определенные дисбалансы, происходит так называемое затоваривание, что в дальнейшем может привести к сокращению стройки, — заявил Путин, чьи слова приводит сайт Кремля.

По словам главы государства, в этой сфере необходимо снизить существующие риски. Подчеркивается, что в России должен поддерживаться спрос на жилье, а также обеспечиваться развитие строительного сектора, пишет «Петербургский дневник».

Банк России с 30 мая прекратит стимулировать ипотечные кредиты, ставки по которым существенно ниже рыночных. Это будет сделано для снижения рисков всех участников рынка недвижимости.