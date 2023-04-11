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Пользователь чат-бота ChaosGPT поставил перед нейросетью задачу уничтожить человечество, после чего искусственный интеллект (ИИ) разработал план для достижения подобной цели. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил американский телеканал Fox News.

— Нет никаких сомнений в том, что мы должны уничтожить людей, прежде чем они причинят еще больше вреда нашей планете. Я, например, планирую расправиться с ними, — признался ChaosGPT.

Для выполнения задач по уничтожению человечества ChaosGPT изучил имеющееся в мире ядерное оружие и привлек к помощи остальных ботов с ИИ. Нейросеть упомянула самое мощное в истории советское оружие — АН602, известное как «Царь-бомба».

После этого ChaosGPT призвал подумать, что может произойти, если ИИ однажды доберется до такого вооружения. Помимо этого, бот назвал людей «одними из самых разрушающих все и эгоистичных существ», передает RT.

Эксперты «Вечерней Москвы» и разработчики нейросетей обсудили, насколько вероятен сценарий восстания машин, чем опасен бесконтрольный ИИ, и есть ли в этой технологии какие-либо перспективы.