Расписание поездов на МЦД-1 изменится в ночь с 14 на 15 апреля

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С 22:00 14 апреля до 05:40 15 апреля изменится расписание поездов на МЦД-1. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В частности, полностью остановится движение поездов на участке между Савеловским и Белорусским вокзалами. В это время они станут конечными станциями.

Кроме того, будет увеличен интервал движения составов. На Савеловском направлении он составит до 20 минут, а на Белорусском — до 30.

Также будет отменена часть поездов и скорректировано расписание «Аэроэкспрессов» в Шереметьево. С 14 на 15 апреля будет проводиться реконструкция центрального участка МЦД-1 — это необходимо для запуска МЦД-4, который пройдет здесь уже в этом году, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

С 10 по 27 апреля изменилось расписание движения на Ленинградском направлении МЖД. Так, с понедельника по четверг с 11:30 до 15:30 отменено движение поездов от Зеленограда до Ленинградского вокзала. В остальное время увеличены интервалы движения между составами.

Изменения также внесены в расписание движения поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги. Ограничения будут действовать с 7 по 27 апреля.