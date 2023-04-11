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Кардиохирург Бокерия раскрыл способ продлить жизнь на срок до 12 лет

Евгений Силаев
Общество
Кардиохирург Бокерия раскрыл способ продлить жизнь на срок до 12 лет
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Два часа прогулок в неделю могут продлить жизнь человека на 6–12 лет. Об этом сообщил президент Лиги здоровья нации, кардиохирург Леонид Бокерия.

— Движение — это первооснова того, чтобы быть здоровым, — цитируют Бокерию «Известия».

По словам врача, каждому человеку нужно иметь в своем кругу общения «лидера», способного собрать людей на прогулку. Впрочем, иногда достаточно и собственной силы воли, отметил кардиохирург.

Согласно исследованию японских ученых, для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний достаточно проходить 8000 шагов три раза в неделю. После 18 лет наблюдений исследователи пришли к выводу, что такие люди на 16 процентов менее подвержены риску смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Испанские ученые доказали, что даже семь минут ежедневной физической активности позволят значительно улучшить состояние здоровья. Об этом сообщила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Здоровье Прогулки Лео Бокерия
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