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Приметы и советы

Перехватывающая парковка у станции метро «Бабушкинская» временно закрылась

Евгений Белоусов
Город
Перехватывающая парковка у станции метро «Бабушкинская» временно закрылась
Фото: АГН Москва
Москва, метро Бабушкинская Карта всех событий

Перехватывающая парковка № 9023 у станции метро «Бабушкинская» временно закрылась. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщила пресс-служба московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Оставить автомобиль можно выше по Енисейской на другой перехватывающей парковке № 9179, а также на уличных парковках, — говорится в сообщении.

Перехватывающая парковка у станции метро «Бабушкинская» временно закрылась Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Парковка была закрыта для проведения работ по благоустройству, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

За 2022 год сотрудники МАДИ выявили более 13 тысяч случаев парковки под запрещающими знаками на улицах с велодорожками. На спецстоянки в связи с этим переместили свыше двух тысяч машин.

Более 23,7 тысячи граждан воспользовались смарт-услугами по автоматическому продлению парковочных разрешений для многодетных семей и резидентов за три месяца. При этом для многодетных семей срок выдачи разрешений сократился до трех дней, а действовать они будут, пока семья является многодетной.

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