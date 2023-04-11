Канада расширила санкции в отношении России

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Правительство Канады вводит санкции в отношении 14 физических и 34 юридических лиц из России, в том числе, предположительно, связанных с частной военной компанией «Вагнер». Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Также рестрикции коснулись главы Республики Татарстан Рустама Минниханова и заместителя министра обороны России Николая Панкова. Уточняется, что меры начали действовать с 5 апреля.

Кроме того, Трюдо заявил о введении санкций против девяти организаций, связанных с финансовым сектором Белоруссии. По словам главы государства, Оттава пошла на такой шаг, чтобы «усилить давление» на РФ, передает ТАСС.

Президент США Джо Байден подчеркивал, что Соединенные Штаты и Канада собираются продолжать давить на Россию, используя для этого исторические санкции. Кроме того, американский лидер отметил, что США собираются продолжать оказывать активную помощь Киеву — как гуманитарную, так и военную.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Россия стала быстрее приспосабливаться к введенным против нее санкциям.