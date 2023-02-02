Зеленский пожаловался на быструю адаптацию России к санкциям ЕС

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Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Россия стала быстрее приспосабливаться к введенным против нее санкциям.

— Сейчас мы видим, что санкционный темп Европы немного замедлился, а государство-террорист, наоборот, увеличивает темп адаптации к санкциям, — сказал он во время совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В связи с этим Зеленский призвал нарастить санкционное давление на Россию, следует из трансляции в Twitter фон дер Ляйен.

До этого авторы Agence France-Presse, ссылаясь на слова Урсулы фон дер Ляйен, написали, что ЕС планирует ввести новый пакет санкций в отношении России к 24 февраля.

Помимо этого, глава Еврокомиссии 17 января заявила о намерении Евросоюза ввести десятый пакет антироссийских санкций. Политик подчеркнула, что новый комплекс ограничительных мер будет преимущественно направлен на устранение «существующих лазеек» в уже принятых рестрикциях.

В свою очередь министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто отметил, что принятые в отношении Москвы санкции заводят Европу в тупик.