AFP: ЕС намерен ввести новые санкции против России к 24 февраля

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Евросоюз планирует ввести новый пакет санкций в отношении России к 24 февраля. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая прибыла с визитом на Украину.

— ЕС хочет, чтобы новые санкции против России были готовы к 24 февраля, — говорится в сообщении агентства в Twitter со ссылкой на заявление главы ЕК.

Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ЕС ввести десятый пакет санкций в отношении России 17 января. По ее словам, новый пакет ограничительных мер будет преимущественно направлен на устранение «существующих лазеек» в уже принятых рестрикциях.

Позже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт намерен наложить вето на возможные санкции Евросоюза против ядерной энергетики России. По его словам, такие ограничения могут оказать негативное влияние на венгерскую инфляцию.

31 января обозреватель издания New York Times Ана Свонсон сообщила, что экономика России выдержала санкции и оказалась более стойкой, чем рассчитывали западные политики. Она отметила, что этого удалось достичь благодаря деловым связям с КНР, Турцией и странами ЕАЭС.