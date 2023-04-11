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Израиль запретил туристам и евреям посещать Храмову гору до конца Рамадана

Евгений Силаев
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Израиль запретил туристам и евреям посещать Храмову гору до конца Рамадана
Фото: Pixabay

Правительство Израиля запретило евреям и туристам посещать Храмову гору до конца священного в исламе месяца Рамадан (21 апреля). Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили в канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Кроме того, власти планируют усилить защиту верующих возле Стены Плача. Также речь идет о ведущих к ним дорогах.

— По единогласной рекомендации министра обороны, начальника генерального штаба, главы Службы общей безопасности и генерального инспектора полиции было решено запретить посещение Храмовой горы евреям и туристам до окончания Рамадана, — рассказали в канцелярии, чье заявление приводит ТАСС.

Также власти поручили правоохранителям задействовать оперативные силы для защиты молящихся у Западной стены (Стена Плача — прим. «ВМ»), а также ведущих к ней дорог.

В субботу, 8 апреля, палестинцы забаррикадировались в мечети Аль-Акса. На место прибыли полицейские с целью защитить верующих.

7 апреля один человек погиб в результате теракта на набережной в Тель-Авиве в Израиле. По информации полиции, террорист совершил намеренный наезд на нескольких пешеходов на набережной.

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