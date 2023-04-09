Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Jerusalem Post: Палестинцы забаррикадировались в мечети Аль-Акса

Юлия Курганова
В мире
Jerusalem Post: Палестинцы забаррикадировались в мечети Аль-Акса
Фото: Pixabay

Палестинцы заблокировали входы и забаррикадировались в мечети Аль-Акса, существует риск столкновений. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщило издание The Jerusalem Post.

Израильские сотрудники полиции уже прибыли на территорию храмового комплекса, сказано в статье.

— Мы привержены сохранению мира и безопасности. Мы будем действовать с оперативной готовностью и высокой бдительностью, чтобы верующие могли безопасно и мирно исполнить религиозный долг, — сообщил начальник полиции иерусалимского округа.

7 апреля один человек погиб в результате теракта на набережной в Тель-Авиве в Израиле. По информации полиции, террорист совершил намеренный наезд на нескольких пешеходов на набережной.

Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на пятницу, 7 апреля, нанесла удары по сектору Газа. По последним данным, на территории сектора Газа прозвучали десять взрывов.

Израиль Полиция Палестина
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Сергей Вакулин
Сергей Вакулин

В образовательную программу хотят ввести кибергигиену

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Все мнения
О проекте