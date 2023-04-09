Jerusalem Post: Палестинцы забаррикадировались в мечети Аль-Акса

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Палестинцы заблокировали входы и забаррикадировались в мечети Аль-Акса, существует риск столкновений. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщило издание The Jerusalem Post.

Израильские сотрудники полиции уже прибыли на территорию храмового комплекса, сказано в статье.

— Мы привержены сохранению мира и безопасности. Мы будем действовать с оперативной готовностью и высокой бдительностью, чтобы верующие могли безопасно и мирно исполнить религиозный долг, — сообщил начальник полиции иерусалимского округа.

7 апреля один человек погиб в результате теракта на набережной в Тель-Авиве в Израиле. По информации полиции, террорист совершил намеренный наезд на нескольких пешеходов на набережной.

Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на пятницу, 7 апреля, нанесла удары по сектору Газа. По последним данным, на территории сектора Газа прозвучали десять взрывов.