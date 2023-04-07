Израильские военные наносят удары по сектору Газа

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Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на пятницу, 7 апреля, наносит удары по сектору Газа, сообщили в Telegram-канале армейской пресс-службы.

— Первоначальный отчет: ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары в секторе Газа. Подробности далее, — говорится в публикации.

По последним данным, на территории сектора Газа прозвучали уже десять взрывов. Военное крыло движения ХАМАС сообщает, что системы противовоздушной обороны срабатывают и противостоят израильской атаке.

6 апреля израильская армия заявила, что по стране ударили 34 ракеты, которые были запущены с территории Ливана. Системы ПВО успели перехватить 25 из них. Власти Израиля уверены, что ответственность за эти атаки несет ХАМАС.

Ответом Израиля на атаку стали авиационные удары по окрестностям города Тир в южном регионе Ливана. Министр обороны страны Йоав Галант заявил, что израильские военные сейчас должны быть готовы к любым ответным мерам.