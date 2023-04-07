Один человек погиб и шестеро пострадали в результате теракта в Тель-Авиве

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Один человек погиб в результате теракта на набережной в Тель-Авиве в Израиле. Об этом сообщили в пятницу, 7 апреля, на странице министерства иностранных дел Израиля в соцсети Twitter.

— Один убит, шестеро ранены в результате теракта в Тель-Авиве, — сказано в сообщении.

По информации полиции, террорист совершил намеренный наезд на нескольких пешеходов на набережной. После этого он покинул машину и попытался расстрелять прохожих. Его ликвидировали правоохранительные органы.

Уточняется, что погибший был туристом из Италии.

На место происшествия уже прибыли несколько полицейских и машин скорой помощи, передает ТАСС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился после теракта в Тель-Авиве мобилизовать все резервные роты военной полиции и дополнительные армейские силы.

6 апреля израильская армия заявила, что по стране ударили 34 ракеты, которые были запущены с территории Ливана. Системы ПВО успели перехватить 25 из них. Власти Израиля уверены, что ответственность за эти атаки несет ХАМАС.

Ответом Израиля на атаку стали авиационные удары по окрестностям города Тир в южном регионе Ливана. Министр обороны страны Йоав Галант сообщил, что израильские военные должны быть готовы к любым ответным мерам.