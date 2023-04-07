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Нетаньяху распорядился мобилизовать резервные роты военной полиции после теракта

Юлия Курганова
В мире
Нетаньяху распорядился мобилизовать резервные роты военной полиции после теракта
Фото: Администрация президента РФ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился после теракта в Тель-Авиве в пятницу, 7 апреля, мобилизовать все резервные роты военной полиции и дополнительные армейские силы. Об этом сообщила его канцелярия.

— Премьер-министр проинформирован о теракте в Тель-Авиве. Он отдал распоряжение полиции Израиля мобилизовать все резервные роты МАГАВ (военная полиция — прим. «ВМ»), Армии обороны Израиля мобилизовать дополнительные силы, — сказано в сообщении.

Также премьер призвал население следовать указаниям служб безопасности, передает ТАСС.

На набережной Тель-Авива машина въехала в толпу людей. Инцидент произошел вечером 7 апреля. В МИД Израиля уже назвали произошедшее терактом.

6 апреля израильская армия заявила, что по стране ударили 34 ракеты, которые были запущены с территории Ливана. Системы ПВО успели перехватить 25 из них. Власти Израиля уверены, что ответственность за эти атаки несет ХАМАС.

Ответом Израиля на атаку стали авиационные удары по окрестностям города Тир в южном регионе Ливана. Министр обороны страны Йоав Галант сообщил, что израильские военные должны быть готовы к любым ответным мерам.

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