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Приметы и советы

В Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу людей на набережной

Евгений Силаев
В мире
В Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу людей на набережной
Фото: Pixabay

На набережной Тель-Авива автомобиль въехал в толпу людей. Инцидент произошел вечером в пятницу, 7 апреля.

В МИД Израиля уже назвали произошедшее терактом. Отмечается, что в результате наезда пострадали семь человек. Водителя удалось нейтрализовать, передает РИА Новости.

6 апреля израильская армия заявила, что по стране ударили 34 ракеты, которые были запущены с территории Ливана. Системы ПВО успели перехватить 25 из них. Власти Израиля уверены, что ответственность за эти атаки несет ХАМАС.

Ответом Израиля на атаку стали авиационные удары по окрестностям города Тир в южном регионе Ливана. Министр обороны страны Йоав Галант заявил, что израильские военные сейчас должны быть готовы к любым ответным мерам.

Кроме того, в Израиле снова начали работать бомбоубежища. Это сделано для спокойствия и безопасности граждан.

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