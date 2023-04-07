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Приметы и советы

По всему Израилю открываются бомбоубежища

Ирэна Колесова
В мире
По всему Израилю открываются бомбоубежища
Фото: Unsplash

Общественные бомбоубежища вечером в четверг, 6 апреля, открылись в большинстве городов в Израиле. Это произошло после того, как страна подверглась ракетным обстрелам со стороны Ливана и сектора Газа.

Власти израильских городов сообщают, что бомбоубежища открываются для безопасности и спокойствия жителей. Хотя служба тыла армии страны еще не дала прямых указаний о срочной подготовке убежищ.

Пока обстановка в Израиле относительно спокойная, но в южных районах несколько раз за вечер прозвучали сигналы тревоги, передает портал Arutz Sheva.

6 апреля израильская армия заявила, что по стране ударили 34 ракеты, которые были запущены с территории Ливана. Системы ПВО успели перехватить 25 из них. Власти Израиля уверены, что ответственность за эти атаки несет ХАМАС.

Ответом Израиля на атаку стали авиационные удары по окрестностям города Тир в южном регионе Ливана. Министр обороны страны Йоав Галант заявил, что израильские военные сейчас должны быть готовы к любым ответным мерам.

Израиль Ливан сектор Газа
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