Мишустин призвал добиваться независимости России в технологиях

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Премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии «Укрепление технологического суверенитета» заявил о необходимости добиваться независимости страны в технологиях. По его словам, РФ должна постепенно преодолевать зависимость от импортных разработок и наладить выпуск критически значимой продукции.

— Для сохранения устойчивости важнейших отраслей необходимо за короткий срок обеспечить высокую степень независимости в создании технологий, разработок и инженерных решений, освоить выпуск практически всей критически значимой продукции, — заявил глава кабмина.

По его словам, сегодня необходимо усилить производственный, кадровый, научный потенциал России, наращивать производственные мощности. Кроме того, продолжил Мишустин, нужно массово запускать нужные производства, открывать высокотехнологичные предприятия, активно развивать ключевые отрасли, в том числе машиностроение, химический комплекс, энергетику и другие ключевые сферы, передает ТАСС.

В начале февраля Михаил Мишустин посетил Алма-Ату и принял участие в форуме Digital Almaty. Вместе с коллегами он обсудил важность развития IT-технологий.