Музей Победы представил анимационный клип ко Дню космонавтики

Фото: Музей Победы

Ко Дню космонавтики столичный Музей Победы презентовал анимационный клип на песню «Гагарин». Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 11 апреля, рассказали в пресс-службе музея.

Композицию и главную роль в клипе исполнил победитель проекта «Главные детские песни» и Международного телевизионного конкурса талантов в Финляндии, лауреат международных и всероссийских конкурсов Александр Малахов из Нижнего Новгорода.

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Ролик, посвященный первому человеку, совершившему полет в космос, стал частью музыкального анимационного сериала «Главные детские песни 3.0». Премьера состоялась на площадке социальной сети «ВКонтакте».

Роскосмос недавно анонсировал украшение Москвы накануне Дня космонавтики. На улицах столицы появятся изображения ракет, спутников и космонавтов.

Кроме того, в филиале Музея Победы на Поклонной горе музея «Главные Оружейные Реликвии Армии» («Г.О.Р.А.») 15 апреля состоится программа «Космос без границ».