HR-специалист Валинуров раскрыл размер зарплаты космонавтов в России

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Доход космонавтов складывается не только из официального оклада, но и гонораров за публичные выступления и авторские публикации. Сколько зарабатывают покорители космоса, «Вечерняя Москва» узнала у HR-специалиста и карьерного консультанта Ильгиза Валинуров

По его словам, официальный оклад космонавтов колеблется в районе 100–150 тысяч рублей.

— Но окладная часть условна. За один только полет космонавт может получить сумму свыше двух миллионов рублей. А за год сделать состояние больше 20 миллионов. Это уже существенная сумма, которую можно сравнить с зарплатами топ-менеджеров крупных компаний, — отметил Валинуров.

При этом окладная часть дохода космонавтов — лишь малая доля их зарплат, заметил Валинуров. Их реальный доход гораздо выше официальных цифр.

— Они могут получать гонорары за публичные выступления на мероприятиях крупных компаний, которые готовы платить большие деньги, чтобы вдохновить сотрудников историями о покорении космоса. Также многие космонавты пишут книги, за что тоже получают немаленькие деньги, — подчеркнул эксперт.

Он объяснил, что высокие зарплаты космонавтов основаны на серьезных рисках, которым они подвержены каждый день. Работая в офисе даже руководителем, человек рискует попасть под увольнение, космонавты же ставят на кон свое здоровье, поэтому получают такие деньги.

— В советские времена им даже не приходилось тратить свою зарплату на покупку машин, квартир, мебели, — напомнил специалист. — Все необходимое они получали бесплатно за счет государства.

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