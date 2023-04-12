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Большое количество военных сил спецназначения из стран Североатлантического альянса на Украине в феврале-марте этого года были из Великобритании, их было около 50 человек. Об этом сообщило издание Guardian со ссылкой на свои источники.

Журналисты изучили часть попавших в интернет документов после утечки данных разведки Соединенных Штатов.

— По подсчетам официальных лиц США, в то время, из 97 военных сил спецназначения из стран НАТО, которые действовали на Украине, 50 были британцами. Это значительно больше, чем от Штатов и Франции, которые предоставили 14 и 15 человек соответственно, — сказано в статье.

При этом в документах не содержится никакой информации о целях развертывания британских или других контингентов сил спецназначения.

7 апреля офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер призвал всех сражающихся на стороне Украины иностранных наемников покинуть территорию страны. Он добавил, что этот конфликт ВСУ выиграть уже не получится, несмотря на ожидания западных стран.