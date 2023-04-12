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Guardian: Большинство спецназовцев стран НАТО на Украине были британцами

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Guardian: Большинство спецназовцев стран НАТО на Украине были британцами
Фото: gur.gov.ua

Большое количество военных сил спецназначения из стран Североатлантического альянса на Украине в феврале-марте этого года были из Великобритании, их было около 50 человек. Об этом сообщило издание Guardian со ссылкой на свои источники.

Журналисты изучили часть попавших в интернет документов после утечки данных разведки Соединенных Штатов.

— По подсчетам официальных лиц США, в то время, из 97 военных сил спецназначения из стран НАТО, которые действовали на Украине, 50 были британцами. Это значительно больше, чем от Штатов и Франции, которые предоставили 14 и 15 человек соответственно, — сказано в статье.

При этом в документах не содержится никакой информации о целях развертывания британских или других контингентов сил спецназначения.

7 апреля офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер призвал всех сражающихся на стороне Украины иностранных наемников покинуть территорию страны. Он добавил, что этот конфликт ВСУ выиграть уже не получится, несмотря на ожидания западных стран.

Украина СМИ Утечки данных наемники США
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