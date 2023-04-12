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Приметы и советы

Диетолог Разаренова перечислила продукты, которые можно есть на ночь

Юлия Курганова

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Еда
Общество
Диетолог Разаренова перечислила продукты, которые можно есть на ночь
Фото: Pixabay

Ночью организм отдыхает, поэтому есть перед сном не следует. Об этом сообщила врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова. Она дала совет, как действовать, если человек не может избавиться от желания перекусить поздно вечером.

По словам специалиста, правильный режим питания предполагает отказ от поздних ужинов и перекусов. Особенно вредно есть на ночь продукты с высоким содержанием углеводов.

— Это не только сладости, но и крупы, макаронные изделия, крахмалистые овощи, фастфуд и алкоголь. Они приводят к быстрому повышению уровня глюкозы в крови. Но столько «быстрой» энергии организму не нужно, и ее излишки отложатся в жировые запасы, — пояснила диетолог.

Она отметила, что повышение аппетита перед сном может указывать на неправильно составленный дневной рацион, поэтому его нужно тщательно проанализировать.

Если человек все-таки не может справиться с чувством голода и хочет поесть перед сном с минимальным риском для здоровья, то стоит выбирать продукты, которые содержат «правильные» жиры и белки, рассказала медик.

— Костный бульон, несколько кусочков говяжьего, телячьего, бараньего языка, орехи: пекан, грецкие, миндаль, бразильский, макадамия, кедровые орехи. Можно взять тыквенные или конопляные семечки, куриные или перепелиные яйца, авокадо. Также перед сном можно выпить травяной чай с добавлением одной чайной ложки кокосового или какао-масла, — посоветовала Разаренова в интервью радио Sputnik.

Люди, которые хотят к лету сбросить вес, часто считают, что для этого достаточно убрать сладкое и мучное из рациона. Но существуют и другие продукты, которые добавляют лишние калории, препятствуя обретению фигуры мечты. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».

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