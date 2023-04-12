Минобороны попросило авиакомпании бронировать места для участников спецоперации

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Министерство обороны РФ обратилось к авиакомпаниям с просьбой бронировать по пять–шесть мест на рейсах в летний период этого года для перевозки военных — участников специальной операции к местам отпуска. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили «Известия» со ссылкой на телеграмму с подписью заместителя главы Росавиации Владимира Потешкина.

В документе сказано, что бронь будут автоматически снимать за 12 часов до вылета рейса. Росавиация попросила перевозчиков предоставить списки маршрутов, на которые возможно предоставлять данные брони.

Отдельной телеграммой Росавиация сообщила об обращениях военных в министерство транспорта по вопросам продажи билетов и обслуживания в аэропортах. Перевозчиков попросили поставить работу с военнослужащими в приоритет. Особое внимание предписано уделять имеющим ограничения по здоровью и тем военным, которые направляются на лечение или возвращаются с него.

Источники в авиакомпаниях сообщили, что перевозчики готовы бронировать такие места. Но они опасаются, что могут лишиться части выручки, если военнослужащие по каким-то причинам не явятся на рейс, передает газета.

Отмечается, что пока механизм бронирования мест для участников СВО не проработан, законодательно не введена и новая категория льготников.

17 марта в пресс-службе Минобороны России сообщили, что мобилизованные прибыли в свои первые отпуска из зоны спецоперации на Украине.