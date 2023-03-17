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Минобороны: Мобилизованные прибыли в свои первые отпуска из зоны СВО

Араз Салехов

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Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны: Мобилизованные прибыли в свои первые отпуска из зоны СВО
Фото: Пресс-служба Минобороны России

Мобилизованные прибыли в свои первые отпуска из зоны спецоперации на Украине. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

— В свой первый отпуск после призыва в рамках частичной мобилизации прибыли Адам Джегутанов и Бислан Хачуков из Карачаево-Черкесской Республики. Отпуск ребята проводят в кругу семьи, они также посетили свою школу, где провели встречу с младшими классами на уроке мужества, — говорится в сообщении.

В плановые отпуска продолжают прибывать военнослужащие по контракту: к примеру, военнослужащий по контракту Алим Лайпанов, сообщает сайт Минобороны.

Накануне президент России Владимир Путин поручил до 15 апреля обеспечить участников специальной военной операции 14-дневным отпуском раз в полгода. Ответственными за выполнение поручения указаны руководители ведомств. Среди них министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и руководитель ФСО Виктор Золотов.

Участникам спецоперации и членам их семей государство гарантирует выплаты и льготы, а также помощь в решении различных жизненных проблем. «Вечерняя Москва» подготовила информацию, которая рассказывает о полагающихся участникам СВО выплатах и о льготах для членов их семей.

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