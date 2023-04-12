Трамп заявил, что считает лидеров России, КНР и КНДР умнейшими людьми

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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поделился своим мнением относительно того, кого из политиков он считает умными людьми, назвав таковыми лидеров РФ, Китая и КНДР.

— Они все лучшие. Наши парни не такие и никогда таковыми не были. Эти люди — лучшие в своей игре, — заявил он, отвечая на вопрос о том, какими он видит данных политиков.

Так, говоря о председателе КНР Си Цзиньпине, Трамп отозвался о нем как о «блестящем человеке».

— Когда в Голливуде искали актера на роль Си Цзиньпина, никого не удавалось найти, так как нет никого подобного ему. Его взгляд, ум и все остальное, — сказал он в интервью каналу Fox News.

Такую же высокую оценку бывший глава Белого дома дал лидерам Северной Кореи Ким Чен Ыну и России Владимиру Путину, передает РИА Новости.

— Насколько умен Ким Чен Ын? Он — лучший, очень умен. Он пришел во власть очень молодым, когда ему было 23-24 года, и сейчас имеет полный контроль над страной. Что касается Путина, то он также очень умен, — высказался Трамп.

10 апреля Дональд Трамп заявил, что США рискуют остаться без боеприпасов в возможной третьей мировой войне. Он отметил, что для решения геополитических проблем, которые стоят перед страной, «необходимо избавиться» от действующего президента США Джо Байдена.