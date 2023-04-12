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Дочь Толкалиной и Кончаловского опубликовала фото без одежды

Юлия Курганова
Общество
Дочь Толкалиной и Кончаловского опубликовала фото без одежды
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского часто размещает свежие фото в социальных сетях. На днях Мария Михалкова-Кончаловская удивила подписчиков, показав фигуру без одежды в личном блоге.

На фотографии 21-летняя девушка прикрывала оголенную грудь одной рукой, а второй держала телефон. Также она сделала небольшую подпись к посту, пояснив свой поступок. Звездная наследница решила поделиться таким кадром, так как ей понравилось падение солнечных лучей на ее фигуру.

Пользователи сразу оставили много положительных комментариев, отметив хорошую форму Марии. Некоторые увидели, что блогерша немного поправилась. Она рассказала, что действительно теперь весит на пять килограммов больше, передает Boda.

Егор Кончаловский снова стал отцом. Выяснилось, что сын Марат родился у него еще в январе. О прибавлении в семействе стало известно после публикаций старшей дочери Кончаловского Марии в соцсетях. Она выложила в сеть фото с младенцем на руках с подписью «Как-то мы подозрительно похожи».

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