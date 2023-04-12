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Пронин сообщил, что городские кроссоверы «Москвич-3» появились в такси

Юлия Курганова
Город
Пронин сообщил, что городские кроссоверы «Москвич-3» появились в такси
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Генеральный директор завода «Москвич» Дмитрий Пронин рассказал, что городские кроссоверы «Москвич-3» уже появились в такси.

— Мы уже передали в таксопарки 150 машин «Москвич-3». Их уже можно увидеть в такси одного из крупнейших агрегаторов, — сообщил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, автозавод продолжает вести переговоры по поставкам машин с крупными агрегаторами такси и каршеринга. Кроме того, в январе этого года концерн передал пять электромобилей столичному Минздраву и еще несколько машин — «Мосгорстройнадзору».

Дмитрий Пронин также сообщил, что серийное производство машин «Москвич 6» планируется начать в июле-августе текущего года. Он уточнил, что старт продаж автомобилей запланирован на сентябрь. Кроме того, ожидается, что, помимо «Москвич 6», на конвейер встанет еще один среднеразмерный кроссовер.

На базе Общегородского контакт-центра столичного департамента информационных технологий завод «Москвич» открыл специальную горячую линию. По телефону в круглосуточном режиме можно узнать всю информацию о модельном ряде, найти ближайший дилерский центр или оставить свои предложения.

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