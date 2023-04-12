МИД России предупредил о серьезных угрозах миру из-за поставок Киеву ПЗРК

Фото: МИД РФ

На фоне отправленных на территорию Украины западных ПЗРК и ПТРК нужно ставить вопрос о безопасности гражданского авиасообщения в мире. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

— Попадающее на Украину западное оружие, в том числе ПЗРК и ПТРК, в силу зашкаливающей там коррупции расползается по всему миру, в зоны других конфликтов, попадает в руки организованной преступности, террористов и экстремистов. Скоро необходимо будет ставить вопрос о безопасности гражданского авиасообщения во всем мире, — предупредили в МИД.

В ведомстве отметили, что страны Евросоюза передали ВСУ оружия и военной техники почти на 12 миллиардов евро. Также они поставляют тяжелое вооружение, истребители, танки и договорились до конца года передать Киеву еще один миллион артиллерийских снарядов. Кроме этого, в странах ЕС не препятствуют вербовке наемников.

В МИД России заявили, что Евросоюз уже де-факто участвует в конфликте на Украине. Он «обеспечивает политическое прикрытие любых преступлений, провокаций и инсценировок», которые совершает киевский режим, передает РИА Новости.

Немецких пользователей соцсети Twitter возмутили очередные требования заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника поставить вооруженным силам страны больше военной техники.