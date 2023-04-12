Москвичам рассказали о программе мастер-классов на фестивале «Пасхальный дар»

Фото: Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Москва, улица Хачатуряна Карта всех событий

На фестивале «Пасхальный дар» в Москве пройдут разнообразные мастер-классы. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Так, особое место в программе занимают мастер-классы, где учат готовить пасхальные угощения. Ароматные пасхальные пряники по рецепту из Новгорода, куличи с земляникой, цукатами и шоколадной крошкой по рецепту из Липецкой области и пасхальные булочки в виде гнезд с медовой глазурью по рецептам рязанских хозяек научат печь на Ореховом бульваре и улицах Городецкая, Ключевая и Профсоюзная.

1/2 Фото: Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» 2/2 Фото: Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Создать и декорировать стилизованную подвесную клумбу для хранения зелени, высадить душистые травы и сделать декоративную композицию к Пасхе, а еще украсить в технике декупаж торфяные горшочки для весенней рассады помогут во время мастер-классов, которые пройдут на бульваре Дмитрия Донского.

На улице Хачатуряна в Отрадном гостей научат украшать торфяные горшки и сеять в них семена пряных трав, познакомят с рассадой садовых культур и покажут, как создать ботанический дневник. Еще на занятиях ребятам расскажут о современных методах высадки растений и трав в грунт.

В Пасхальной творческой мастерской на площади Революции под руководством педагогов участники создадут праздничные сувениры, цветочные композиции и элементы пасхального декора для дома.

В экостудии на Профсоюзной улице можно смастерить гирлянду для украшения дома из натуральных материалов, познакомиться с правилами сортировки мусора и сделать экопамятку, а еще принять участие в экоквесте и мастер-классе по переработке пластика.

Гостям Коптевского бульвара и Матвеевской улицы предложат вырезать деревянные подставки для пасхальных яиц, смастерить арт-паллеты для пасхального набора и корзину для пасхальных яиц, сделать скворечник и пасхальную подвеску для декора.

Пасха — важнейший праздник христиан, который посвящен воскресению Иисуса Христа. Когда в 2023 году православные верующие отмечают Пасху, каковы традиции, символы и приметы праздника — в материале «Вечерней Москвы».