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«Манчестер Сити» разгромил «Баварию» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

Никита Худяков
Спорт
«Манчестер Сити» разгромил «Баварию» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Баварию» в первой игре четвертьфинального матча Лиги чемпионов.

Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы. В составе хозяев забитыми мячами отметились Родри (27-я минута), Бернарду Силва (70-я) и Эрлинг Холанд (76-я). Ответный матч состоится 19 апреля.

В другом четвертьфинале «Интер» обыграл «Бенфику». Матч завершился со счетом 2:0. В составе гостей отличились Николо Барелла (51-я) и Ромелу Лукаку (82-я, пенальти). Ответная игра пройдет также 19 апреля.

14 марта Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила новый формат проведения чемпионата мира — 2026, в котором впервые примут участие 48 сборных. Решение было принято на конгрессе ФИФА, который прошел в столице Руанды Кигали. Так, 48 участников финальной стадии разобьют на 12 групп по четыре команды в каждой.

9 апреля санкт-петербургский «Зенит» выиграл у московского «Локомотива» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Сине-бело-голубые обыграли железнодорожников со счетом 2:1. В составе «Зенита» мячи забили Вендел (40-я) и Мато Кассьерра (77-я). У «Локомотива» отличился Максим Глушенков (26-я).

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