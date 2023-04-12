Торгово-бытовой центр построят в деревне Ильино в Троицком округе

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Столица выставит на торги по аренде земельный участок общей площадью 0,19 гектара под строительство торгово-бытового центра в ТиНАО. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— Во втором квартале город выставит на аукцион земельный участок площадью 0,19 гектара в деревне Ильино поселения Роговского Троицкого административного округа. Победитель торгов сможет построить там торгово-бытовой центр площадью до 599,1 квадратного метра, — рассказал он.

В здании смогут расположиться мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерские, пункты приема прачечных и химчисток. Участок находится рядом с дорогой, которой активно пользуются жители района, а рядом планируется построить магазин, передает официальный сайт мэра Москвы.

На торги также выставят крупный объект, располагающийся на Ленинградском шоссе. Там инвестор сможет приобрести двухуровневое нежилое помещение площадью 502 квадратных метра. При этом большая часть — 322,5 квадратного метра — находится на первом этаже, еще 179,5 квадратного метра занимает подвальная часть.