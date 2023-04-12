Иван Бобров: Московским рестораторам рассказали об особенностях размещения веранд

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В Москве открылся сезон работы летних веранд и кафе. Накануне в Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы прошел круглый стол с участием столичных рестораторов.

Представителям московских ресторанов и кафе разъяснили нюансы правил размещения и эксплуатации летних веранд, разобрали самые частые нарушения, а также обсудили с ними вопросы взаимодействия бизнеса с контролирующим органом.

— Основная задача организации данного мероприятия — конструктивный диалог контрольно-надзорного ведомства с бизнесом, налаживание разъяснительно-профилактической работы, связанной с предупреждением и недопущением правонарушений при установке веранд и их дальнейшей эксплуатации. Кафе на открытом воздухе создают уникальную атмосферу в столице, и благодаря единым правилам должны органично вписываться в архитектурный облик близлежащих зданий и окружающего ландшафта. Поэтому важно, чтобы сезонная установка веранд проходила в рамках правового поля, — заверил участников круглого стола начальник столичной Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Иван Бобров.

Еще один участник встречи, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров призвал своих коллег к конструктивному диалогу.

— Наша федерация готова оказать содействие ресторанному сообществу и стать проводником эффективного взаимодействия с отраслевыми ведомствами по вопросам законной установки летних кафе. Подобного рода встречи важны – это возможность прямого общения власти и бизнеса. Мероприятия мы планируем проводить на постоянной основе, — отметил он.

Большинство правил размещения, которые нужно соблюдать рестораторам, установлено постановлением Правительства Москвы №102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания». Да, эти правила претерпели изменения, но все они — в пользу бизнеса. В их числе - введение моратория на плановые проверки и составление административных дел. Но возможность физического устранения нарушения — то есть демонтажа незаконно установленных или возведенных с нарушением требований закона конструкций — за инспекцией сохранена.

Однако основную ставку контролирующий орган делает не на карательные, а на профилактические мероприятия. А демонтаж кафе или веранды — это крайняя мера, которой в большинстве случаев можно избежать. Так, в прошлом году нарушения выявили в 700 летних кафе из 3,5 тысячи, расположенных на территории Москвы. В 400 из них недочеты были устранены в рамках консультаций. И только около 70 объектов дошли до принудительного демонтажа.

В Госинспекции по недвижимости заверили, что всегда открыты к диалогу и готовы помочь в решении возникающих вопросов. Обращаться можно на горячую линию инспекции: +7(495) 539-37-00 или электронную почту ikc_gin@mos.ru. Также есть возможность записаться на личный прием через портал mos.ru.