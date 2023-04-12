Расписание поездов на Савеловском направлении МЦД-1 изменится с 15 по 17 апреля

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

С 17:00 до 06:00 с 15 на 16 апреля и с 16 на 17 апреля на Савеловском направлении первого Московского центрального диаметра (МЦД) изменится расписание поездов из-за строительства ТПУ «Лианозово». Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 12 апреля.

— Интервалы движения поездов будут увеличены: с 17:00 до 23:00 — до 40 минут, после 23:00 — до 1 часа. Часть поездов отменена, у части изменятся остановки на участке от Дегунина до Лобни. Скорректировано расписание некоторых поездов «Аэроэкспресс» в Шереметьеве, — говорится в сообщении.

Отмечается, что для пассажиров в вечерние и ночные часы будет закрыт путь в сторону Москвы на участке от Марка до Бескудниково. В это время поезда будут следовать по очереди по одному пути. Кроме того, работы пройдут в выходные дни — во время наименьшего пассажиропотока. Для поездок в аэропорт можно также воспользоваться автобусами от станции метро «Ховрино», передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

С 3 по 29 апреля изменилось расписание вечерних поездов на Савеловском направлении МЦД-1. Речь идет о поездах, совершающих поездки по будням с 19:00 до 06:00. В частности, с 19:00 до 22:00 интервал движения составов увеличится до 20 минут, а с 22:00 до 06:00 — до одного часа.

Помимо этого, специалисты завершили монтаж трех эскалаторов в южном вестибюле строящейся станции «Лианозово». Кроме того, во всех 158 технологических и служебных помещениях станции завершены архитектурно-отделочные работы.