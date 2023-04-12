Андрей Бочкарев: Завершен монтаж металлоконструкций отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Южное»

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Завершены работы по монтажу металлоконструкций отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Южное». Об этом в среду, 12 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Строители завершили устройство металлоконструкций отстойно-ремонтного корпуса в составе электродепо «Южное». Это один из главных этапов при возведении несущего каркаса здания. Площадь работ составила около 37 тысяч квадратных метров, смонтировано почти три тысячи тонн конструкций, — сказал он.

По словам заммэра, отстойно-ремонтный корпус станет частью основного пускового комплекса электродепо. Поезда пройдут плановый осмотр и получат техническое обслуживание. Кроме того, в состав электродепо «Южное» войдут камера мойки подвижного состава, здание мотодепо, производственные мастерские и другие объекты.

Генеральный директор «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков отметил, что в полном объеме завершены металлоконструкции насосной и компрессорной станций, водомерного узла и центрального теплового пункта.

По состоянию на 14 февраля общая готовность монолитных конструкций отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Южное» оценивалась в 80 процентов, а металлоконструкций — в 85. Благодаря новому отстойно-ремонтному корпусу мастера смогут на ежедневной основе проводить техническое обслуживание 30 электропоездов.