Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Маршрут к 200-летию Александра Островского появился на портале «Узнай Москву»

Лейла Алиева
Город
Маршрут к 200-летию Александра Островского появился на портале «Узнай Москву»
Фото: Unsplash

На портале «Узнай Москву» запустили онлайн-маршрут, посвященный 200-летию со дня рождения писателя Александра Островского. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

— Прогулка включает любимый район писателя — Замоскворечье, который неоднократно упоминался в его очерках. Маршрут доступен как на портале, так и в мобильном приложении «Узнай Москву». Все точки экскурсии отмечены на интерактивной карте: при желании пользователи могут прочитать описания каждого объекта, перейдя на его страницу, — говорится в сообщении.

Прогулка начинается с Замоскворечья, где писатель прожил боле 17 лет. Также пользователям представят дом на Малой Ордынке, в котором родился Островский. А следующим пунктом маршрута станет Первая московская мужская гимназия — знаменитое учебное заведение, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также к 200-летию Александра Островского главное архивное управление столицы опубликовало новую книгу. В ней представлены архивные документы, доказывающие тесную связь рода Островского с Москвой.

Портал «Узнай Москву» Москва Писатели
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Начнем вступать, на что-то наступим: каким был Виктор Черномырдин

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Происхождение авторского текста: Американская гильдия сценаристов хочет узаконить использование ИИ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Все мнения
О проекте