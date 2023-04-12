Маршрут к 200-летию Александра Островского появился на портале «Узнай Москву»

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На портале «Узнай Москву» запустили онлайн-маршрут, посвященный 200-летию со дня рождения писателя Александра Островского. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

— Прогулка включает любимый район писателя — Замоскворечье, который неоднократно упоминался в его очерках. Маршрут доступен как на портале, так и в мобильном приложении «Узнай Москву». Все точки экскурсии отмечены на интерактивной карте: при желании пользователи могут прочитать описания каждого объекта, перейдя на его страницу, — говорится в сообщении.

Прогулка начинается с Замоскворечья, где писатель прожил боле 17 лет. Также пользователям представят дом на Малой Ордынке, в котором родился Островский. А следующим пунктом маршрута станет Первая московская мужская гимназия — знаменитое учебное заведение, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также к 200-летию Александра Островского главное архивное управление столицы опубликовало новую книгу. В ней представлены архивные документы, доказывающие тесную связь рода Островского с Москвой.