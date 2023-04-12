Главархив Москвы опубликовал книгу об Александре Островском

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Главное архивное управление столицы опубликовало новую книгу в честь 200-летия писателя Александра Островского. Найти ее можно в виртуальном музее Главархива «Москва — с заботой об истории».

В книге представлены архивные документы, доказывающие тесную связь рода Островского с Москвой. Кроме того, пользователи узнают о детстве и юности драматурга, а также факты о рождении и крещении писателя.

Помимо биографии Островского, в книге впервые изложен и проиллюстрирован свод данных об основных вехах увековечения памяти о нем в родном городе после его кончины и вплоть до 1970-х годов, передает официальный сайт мэра Москвы.

В феврале Главархив столицы подготовил онлайн-выставку «Призванию был предан безраздельно…» к 150-летию со дня рождения знаменитого певца Федора Шаляпина. Экспозиция состоит из трех разделов, посвященных московскому периоду творчества артиста.

Также Главархив опубликовал альбом с фотографиями ученых ко Дню российской науки. На кадрах можно увидеть физиологов Ивана Сеченова и Ивана Павлова, математиков Федора Слудского и Николая Шапошникова.