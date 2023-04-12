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Москвичам рассказали, что интересного ждет пассажиров метро в День космонавтики

Никита Худяков
Город
Москвичам рассказали, что интересного ждет пассажиров метро в День космонавтики
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Ко Дню космонавтики Московский метрополитен разместит экспозицию двух выставок прямо в переходах между станциями, а также запустит поезд со стикером «Поехали!» на Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом в среду, 12 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Ко Дню космонавтики метрополитен совместно с Роскосмосом и Планетарием подготовили тематические выставки. Посмотреть экспозиции можно будет в переходе между станциями «Чистые пруды» и «Тургеневская», а также в переходе между Площадью Гагарина Московского центрального кольца и «Ленинским проспектом» метрополитена, — сказал он.

Выставки будут открыты для горожан до 19 апреля. Кроме того, на БКЛ будет курсировать поезд «Москва-2020» со стикером «Поехали!». Космонавт Юрий Гагарин произнес эти слова во время старта первого пилотируемого космического корабля «Восток» 12 апреля 1961 года, передает официальный сайт мэра Москвы.

В этот же день глава города Сергей Собянин поздравил всех горожан с Днем космонавтики. Мэр Москвы отметил успешную работу предприятий данной отрасли в столице, в пример он привел Национальный космический центр, который возводят в Филевской пойме.

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