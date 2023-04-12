Ефимов: Город сдаст в аренду часть усадьбы Шубиных по программе «Один рубль за квадратный метр в год»

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

Москва, улица Малая Дмитровка, 12с2 Карта всех событий

По программе «Один рубль за квадратный метр в год» город выставит на торги по аренде часть объекта культурного наследия — усадьбу начала XIX века по адресу улица Малая Дмитровка, дом 12, строение 2. Принять участие в аукционе смогут все желающие. Об этом в среду, 12 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Победитель аукциона должен будет отреставрировать его в течение первых пяти лет, после чего сможет перейти на льготную ставку аренды — рубль за квадратный метр в год, — отметил представитель мэрии.

Он также добавил, что использовать помещение инвестору будет разрешено под различные цели, например, он сможет разместить там офисы, торговые объекты или точки общепита.

Здание общей площадью более 1,2 тысячи «квадратов» известно как городская усадьба Шубиных. Здесь в 1838–1839 годах жил декабрист Михаил Федорович Орлов, которого навещали Александр Сергеевич Пушкин и Евгений Абрамович Баратынский.

В свою очередь министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что после реставрации арендатор сможет самостоятельно выбрать назначение помещений из указанного в договоре списка.

Компания, планирующая заниматься деревообрабатывающим производством, получила от города в аренду участок по льготной ставке один рубль в год, сообщил Ефимов.