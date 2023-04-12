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СМИ: СК проверит Кристину Орбакайте и Никиту Преснякова на предмет финансирования ВСУ

Лейла Алиева
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СМИ: СК проверит Кристину Орбакайте и Никиту Преснякова на предмет финансирования ВСУ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российскую певицу Кристину Орбакайте и ее старшего сына Никиту Преснякова проверят на предмет финансирования украинской армии. Об этом стало известно в среду, 12 апреля.

Обращение в Следственный комитет поступило от Ассоциации патриотических сил Юга России. Она потребовала отобрать у артистки квартиру в центре Москвы, которая досталась ей от матери — Аллы Пугачевой.

Кроме того, общественники обратили внимание на то, что певица перебралась в США после начала спецоперации и приезжает в Россию, только чтобы заработать денег, а выступает она в цветах украинского флага, передает «Общественная Служба Новостей».

10 апреля стало известно, что Никита Пресняков получил гражданство США. По словам его бабушки Елены Пресняковой, музыкант чувствует себя комфортно за границей и делает успехи в профессиональной деятельности.

После объявления частичной мобилизации Пресняков уехал из России. Основные источники его заработка при этом, как выяснилось, остались в РФ. Поэтому было секретом, где звездный наследник брал деньги на жизнь в США. Завесу тайны приоткрыл сам Пресняков.

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