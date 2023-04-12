Система теплоснабжения Москвы переведена на минимальные параметры работы из-за потепления

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В связи с потеплением городская система теплоснабжения работает на минимальных параметрах. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В связи с резким повышением средних температур воздуха специалисты ПАО «МОЭК» перевели систему теплоснабжения на минимальные параметры по температуре и циркуляции. В настоящее время температура сетевого теплоносителя составляет 75–77 градусов, это минимально необходимые значения, позволяющие обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов, — пояснил он.

С точки зрения регулирования температуры отопления межсезонье является самым сложным периодом, так как происходят значительные суточные колебания. Также имеет значение сторона здания: на солнечной ощущается избыточная температура.

В пятницу, субботу и воскресенье, с 14 по 16 апреля, ночью столбик термометра в столице опустится до нуля градусов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал метеоролог Александр Шувалов. По его словам, в четверг-пятницу в город придет североарктический антициклон. Из-за него ожидается снижение температуры по сравнению с началом недели. В ночные часы столбик термометра опустится до нуля градусов.