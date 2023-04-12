Сапега согласилась на экстрадицию в РФ для возможного отбывания наказания

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Осужденная в Белоруссии россиянка София Сапега дала согласие на экстрадицию в РФ для возможного отбывания дальнейшего наказания. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил пресс-секретарь российского посольства в Минске Алексей Маскалев.

— Наш консул в понедельник, 10 апреля, посетил Софью Сапегу. В ходе встречи с осужденной гражданкой России от нее было получено согласие на экстрадицию в Россию для возможного отбывания дальнейшего наказания уже на территории Российской Федерации, — приводит его слова «Аргументы и факты».

В мае прошлого года суд в Белоруссии приговорил девушку к шести годам лишения свободы. Ее признали виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, повлекших тяжкие последствия, а также в незаконном собирании и распространении сведений о частной жизни.

Также девушку внесли в Белоруссии в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. В качестве основания для включения россиянки в данный список было указано вступление в законную силу приговора суда РБ о признании ее виновной в разжигании расовой, национальной вражды или розни.