«Публика там очень веселая»: Родион Газманов рассказал о своем концерте в Донбассе

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Певец Родион Газманов недавно посетил Донбасс и Мелитополь с концертами. Он рассказал, что мероприятия в этих регионах стали самыми запоминающимися выступлениями за последнее время.

— Нас искренне и горячо принимали — это запомнилось больше всего. Ведь тем, кто там сейчас живет, очень непросто. Так что я просто вышел перед людьми, которые ждали мое выступление. Встретили хорошо — аплодировали и подпевали. Публика там очень веселая и благодарная, — отметил Газманов.

По словам певца, он не подбирал особенных слов для выхода на публику. Исполнитель добавил, что ему было приятно находиться в числе тех людей, которые смогли выступить перед жителями освобожденных городов, передает Nation News.

Родион Газманов выпустил песню «Девочка хочет в небо» и впервые выступил с сольным концертом, на котором он читал свои стихи. Певец поделился с «Вечерней Москвой» мыслями о поэзии, патриотизме в творчестве и о любви.

Певица Амария недавно также выступила с концертами для наших военных в Донбассе. В эксклюзивном интервью «Вечерней Москвы» она рассказала о поездках в Донбасс и поделилась творческими планами.